Sul pareggio della Fiorentina a Frosinone, è intervenuto anche il giornalista Bruno Longhi. Ecco il suo parere a Tuttomercatoweb.com: “La Viola non sta andando male, ma ieri si è fatta sorprendere. Sono incontri molto delicati, che si disputano sul filo del rasoio. Ho apprezzato molto l'idea di schierare Parisi sulla destra, infatti non ha reso per niente male”.

Sui problemi dell'attacco: “Non è peggiorato il gioco della Fiorentina, semplicemente è cambiato il livello degli attaccanti. Nessuno è riuscito a replicare Vlahovic, che era semplicemente esplosivo. I palloni in area continuano ad arrivare”.