Il nuovo centrocampista viola Jacopo Fazzini ha rilasciato un'intervista a Radio Bruno, nella quale ha parlato dell'accoglienza che ha avuto appena arrivato a Firenze.

L'arrivo a Firenze

“Rispetto ad Empoli ci sono mote cose diverse qui, ma il gruppo è unito e compatto e mi ha accolto in modo straordinario. Siamo ragazzi giovani con grande voglia di lavorare, di crescere e di stare insieme. Appena ho firmato mi ha scritto subito Gosens, che mi ha dato il benvenuto. Poi ho incontrato Ranieri che mi ha accolto benissimo, è un ragazzo eccezionale. Tutti sono disponibili e mi danno una mano ad ambientarmi. Per me è un sogno essere qui, e ringrazio anche il presidente per questo. é sempre vicino alla squadra, guarda tutte le partite e lo sentiamo spesso”.

La trattativa lampo

Fazzini ha proseguito raccontando la trattativa che lo ha portato a Firenze: “Quando mi ha chiamato la Fiorentina ero in ritiro in Nazionale. Avevo altre opportunità, ma ho subito detto al mio agente che volevo giocare qui vista la mia fede viola. In due-tre giorni si è conclusa la trattativa, è stata veloce, ma per scaramanzia in quei giorni non ho detto niente a nessuno. Aveva gran voglia di cominciare tanto che ho fatto meno vacanze per cominciare subito con il nuovo gruppo”.