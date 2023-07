Niente di grave per Dia, che smaltisce l'ultimo infortunio piano piano. Ora...

L'attaccante e obiettivo di mercato della Fiorentina Boulaye Dia ha avuto qualche problema fisico giusto al termine della passata stagione. L'ultimo non gli ha permesso di scendere in campo ieri, in un'amichevole della Salernitana contro il Picerno. Come riporta Tuttosalernitana.com, non è assolutamente niente di grave: si tratta di un risentimento muscolare, che il club campano sta gestendo col massimo della prudenza.

Per quanto riguarda il mercato, ora le richieste di Iervolino sono addirittura più alte della clausola scaduta lo scorso 20 luglio. Pochi i club dichiaratamente interessati, in pole c'è l'Everton.