Stadio, una concessione da quasi un secolo richiesta dalla Fiorentina. Altri 30 milioni per dire sì al club
L'obiettivo della Fiorentina per quanto riguarda la concessione dello stadio Franchi è quello di arrivare ad averlo per la bellezza di 90 anni. Lo scrive stamani il quotidiano La Nazione.
Una convenzione extra large, un tempo enorme, che rivela anche i pensieri in grande che continua ad avere la famiglia Commisso, anche dopo la morte di Rocco.
30 milioni
Come si potrebbe arrivare ad una soluzione del genere? Sempre sul quotidiano cittadino, i novant'anni potrebbero essere raggiunti attraverso il pagamento da parte del club delle spese per skybox, arredi vari, area hospitality e lavori accessori, ovvero altri 30 milioni di euro da aggiungersi ai 55 che verranno versati per il secondo lotto.
Canone di affitto
Il canone annuale d'affitto non sarà di 1,2 milioni all'anno come il canone che veniva pagato prima che iniziasse ro i lavori al Franchi ma nemmeno i 2-3 milioni ipotizzati a più riprese. Più facile che la cifra giusta per la Fiorentina si possa aggirare intomo a 1.5-1.8 milioni di euro l'anno. Sarà questo uno dei nodi più intricati da affrontare.