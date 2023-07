Priorità alla cessione di Amrabat, poi l'addio di Duncan: così la Fiorentina dovrà tornare sul mercato dopo Arthur

La Fiorentina continua a lavorare per la cessione di Sofyan Amrabat, che lunedì dovrebbe tornare a Firenze se non si troveranno prima accordi per il suo addio con le pretendenti.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina dovrà andare a prendere per forza di cose un altro centrocampista dopo l'arrivo di Arthur. Soprattutto con la possibile Conference, il reparto mediano a disposizione di Italiano sarebbe composto dai soli Arthur e Mandragora, con l'adattato Castrovilli come possibile ulteriore soluzione. Anche Duncan infatti dovrebbe partire.