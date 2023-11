Cioffi: "Prima della partita abbiamo pregato per la Toscana. L'acqua scende, ma il dolore resta"

A Sky Sport, dopo la bella vittoria contro il Milan, ha parlato Gabriele Cioffi, fiorentino, attuale allenatore dell'Udinese. Queste le sue parole sulla situazione in Toscana, sua terra d'origine:

"Con lo staff abbiamo pregato prima della partita, per le persone in difficoltà, non per il calcio. Stanno morendo delle persone, l'acqua scende ma il dolore delle persone resta. Ci siamo sentiti di fare questo in privato".