L'ex allenatore di Lazio e Fiorentina Delio Rossi ha parlato a Radio Sei anche della prossima stagione delle squadre che quest'anno hanno puntato a un posto in Europa e concorrenti della squadra biancoceleste. Queste le sue parole:

"Il futuro della Lazio me lo immagino con Baroni al suo posto, indipendentemente da come finirà la stagione. Verranno fatte delle valutazioni per migliorare ciò che non ha funzionato in questa stagione. Le concorrenti? Penso che ci sia il pericolo che possano fare qualcosa in più, parlando di Fiorentina e Bologna. Immagino anche un Milan che proverà a rilanciarsi. Per la Lazio la forbice resta quella: se va bene arriva quarta, male ottava o giù di lì”.