Primi sondaggi da casa River Plate per Beltran, ma la richiesta economica della Fiorentina fa storcere la bocca in Argentina. Il punto

Il portale argentino TyC ha fatto il punto sull'interesse del River Plate per Lucas Beltran, ex giocatore biancorosso che la società sudamericana vorrebbe riavere con sé in vista del Mondiale per Club. Come riporta il sito, il club argentino avrebbe già avuto contatti con l'entourage dell'attaccante della Fiorentina e la richiesta della società viola per lui sarebbe intorno ai 10 milioni di euro.

Una richiesta economica per il momento ritenuta elevata dal River Plate, con la pista del prestito al momento da escludere a priori. Il sito riporta come l'attaccante viola si trovi bene in Europa e non stia puntando a un imminente ritorno a casa.