Anche la stagione della Fiorentina Femminile sta ufficialmente per ripartire, e con un nuovo allenatore alla guida quale Pablo Piñones-Arce: analogamente alla squadra maschile, anche le Viola svolgeranno l'intero ritiro al Viola Park, a partire dal 10 luglio.

Come si legge su La Nazione, però, le due nuove arrivate Lina Hurtig e Ilse Van Der Zanden non ci saranno in quanto impegnate nell'Europeo Femminile che durerà almeno fino al 13 luglio - data nella quale finirà la fase a gironi -: le due si uniranno dunque al gruppo non prima di agosto.