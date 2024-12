Un attaccante del Cagliari verso il forfait contro la Fiorentina. Nicola valuta un posto sulla trequarti

Come riporta L'Unione Sarda in edicola questa mattina, l'attaccante del Cagliari Gianluca Lapadula viaggia verso il forfait per la sfida di dopodomani contro la Fiorentina.

L'italo-peruviano è ai box a causa di una contusione al fianco sinistro rimediata contro il Verona e l’obiettivo dello staff medico è di recuperarlo per la gara successiva contro l’Atalanta. Nicola, intanto, valuta il ballottaggio tra Viola e Gaetano sulla trequarti.