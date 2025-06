Gosens e un collegamento 'tempestoso'. L'inconveniente meteorologico che ha colpito il giocatore della Fiorentina

Un collegamento a dir poco ‘tempestoso’. E' quello che ha fatto l'esterno della Fiorentina, Robin Gosens, poco prima del fischio iniziale della partita tra Psg e Inter, valida per la finale di Champions League.

Il calciatore viola ed ex nerazzurro ha provato a dire la sua in diretta alla Zdf, ma il collegamento si è dovuto interrompere in breve tempo perché nel ritiro della nazionale tedesca a Herzogenaurach, infuriava una violenta tempesta.

“Stiamo praticamente volando via" ha scherzato in diretta Gosens.