La Gazzetta dello Sport: Palladino-Riera scintille. E il mister viola chiede rispetto

La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al passaggio del turno della Fiorentina in Conference League.

Prima pagina

In copertina, di spalla, La Rosea scrive “Vai avanti Fiorentina” con il sottotitolo “Ci pensa ancora Kean. Eliminato il Celje, ora testa al Betis”.

Pagine 14-15

Nelle pagine interne il quotidiano sportivo intitola in taglio alto “Vai Viola. Ora il Betis”. In taglio centrale approfondisce scrivendo “La Fiorentina soffre poi ci pensa Kean. Va in semifinale: è la terza di fila”. A pagina 14 la Gazzetta riprende le parole degli allenatori “Palladino-Riera scintille. Il viola: serve rispetto”.