Una vita da Kean: Firenze lo ha fatto entrare in un'altra dimensione. L'evoluzione, la passione e la mezzora dedicata ai tifosi

Scegliendo Firenze e la Fiorentina, Moise Kean è entrato in un'altra dimensione della sua carriera calcistica, portandosi ad un livello mai raggiunto prima.

Mezzora per chi lo ama

Ma com'è cambiata la vita del centravanti viola in questa nuova città? Di questo aspetto se ne occupa stamani La Gazzetta dello Sport scrivendo che vita che Moise abita non lontano dal centro, gira con la sua Lamborghini, non nega un sorriso, un autografo, una foto a chi lo idolatra e lo aspetta pazientemente fuori dal Franchi dopo le partite interne. Mezzora è per chi lo ama e paga il biglietto.

L'evoluzione

Chi gli sta vicino e ne ha vissuto l'evoluzione, dice che è stracambiato. E' una persona più matura, responsabile e sicura di sè. Merito di Palladino che gli ha dato la fiducia e gli ha fatto capire che mezzi ha e dove può arrivare.

La musica e il figlio

A Firenze si è ritrovato con l'amico Nicolò Zaniolo, esce, ma con moderazione. Quando può si dedica al figlio Marley che ha un anno e mezzo. Ma gran parte del tempo libero l'attaccante lo dedica alla musica.