Sarà un'estate di rivoluzioni in Serie A per quanto riguarda diverse panchine. In queste ore si registrano diversi colloqui interni per capire e delineare le guide tecniche in vista della stagione 2025-26.

Oggi si è tenuto il colloquio tra De Laurentiis e Conte, con l'allenatore vincitore dello scudetto incerto sulla sua permanenza in terra partenopea. In casa Atalanta i colloqui odierni hanno messo in evidenza per la prima volta la possibilità di una separazione con Gasperini, che interessa a Roma e Milan. Per la panchina della Dea, invece, spunta anche in nome di Maurizio Sarri, dopo che i bergamaschi avevano sondato il terreno per Tudor della Juventus.

In casa Torino traballa Vanoli, che potrebbe essere sostituito da Baroni che sta per dire addio alla Lazio dopo la mancata Europa, con la beffa portata dalla Fiorentina all'ultima giornata. Il Cagliari riflette sul futuro di Nicola. E in casa Bologna? L'ad Fenucci oggi ha confermato: “Con Italiano c'è la volontà di proseguire insieme”. Sarà un'estate di fuoco. Ne siamo certi.