Franco Colomba, ex tecnico del Parma che ha allenato anche Palladino, ha parlato al PentaSport di Radio Bruno per dire la sua sulla sfida di domani tra i crociati e la Fiorentina.

“La Fiorentina ha ritrovato il ritmo giusto, sia in campionato che in Conference”

“Campionato bello che non vede dominatori anche se l'Inter sta alzando il ritmo ed è la favorita dall'inizio. Le altre si sono riavvicinate per merito, ma anche dietro di loro c'è una bella lotta, senza contare poi anche la lotta salvezza. La Fiorentina ha vissuto un momento delicato ma ha trovato il ritmo giusto e si sta riproponendo per posizioni importanti, andando bene anche in Conference: la lotta su diversi fronti è una buona situazione a questo punto della stagione”

“Palladino ha saputo come uscire da un periodo difficile, è intelligente e sa adattarsi”

“Quando devi fare la partita contro squadre che hanno altri obiettivi, e quindi non si sbilanciano, vengono meno gli spazi e diventa complicato. Come la Fiorentina, fanno fatica tutte le grandi squadre quando affrontano questo tipo di incontri. Palladino sta dimostrando che anche con una pressione diversa è riuscito a superare un momento difficile ed è preparato, intelligente, sa adattarsi. Ora vorrà regalare qualcosa di tangibile ai tifosi, e per un esordiente a livello europeo è tanta roba. Non è una novità il cambio modulo in corsa, per me se ne parla anche troppo, ciò che conta sono le caratteristiche dei giocatori: se sono quelle giuste, e le sapete sfruttare, meglio”

“Occhio al Parma, sa essere insidioso”

“Il Parma sa essere insidioso, quando sei con l'acqua alla gola devi tirare fuori il meglio di te, se si vuole competere ed essere efficaci la Fiorentina dovrà dare il meglio di se stessa”