Marco Bucciantini, opinionista e tifoso viola, ha parlato a Radio Napoli Centrale su vari spunti di calciomercato toccando inevitabilmente l'imminente arrivo di Dzeko a Firenze, in programma per giovedì. Questo un estratto delle sue dichiarazioni.

“Dzeko è ancora un attaccante credibile, ma non capisco perché lasciare in Serie B un giocatore come Pio Esposito, capocannoniere dell'Under 21. Ripeto, Dzeko è un gran calciatore e ci sta bene nel contesto della Fiorentina, ma per me prima dovrebbe giocarci Pio Esposito”. Discorso che poi si è espanso sul tema della Nazionale: “Anche per questo motivo c'è un problema reale nel trovare una Nazionale forte. Gattuso farà il massimo, ma non sarà facile”