Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha commentato a Lady Radio la prestazione di Celje: “Ieri bisognava solamente vincere, quindi la sufficienza va data a tutti - ha detto il procuratore fiorentino - ho visto impegno e qualche lampo di gioco. Mi dispiace per Zaniolo perché io ci punterei sempre; è un calciatore che gioca troppo bene a pallone, ma ieri mi è sembrato veramente sottotono. Se poi l'ammonizione l'avesse presa a posta per essere sicuro di esserci in semifinale sarebbe veramente un brutto segnale, bisogna pensare una partita alla volta e giocare liberi anche quando si è in diffida. Parisi mi sta piacendo, è sempre bello incazzatone con anche una gran tecnica. La Fiorentina ha trovato un grande numero 3”.

Valcareggi prosegue dicendo la sua sulla questione “scommesse” emersa questa mattina: "C'è la gente che si vende la casa per giocare al lotto, le tabaccherei sono piene di ludopatici che grattano i biglietti, è un danno sociale e lo stato ci guadagna sopra creando dei mostri. Se i calciatori sono colpevoli serve una sentenza importante, perché non se ne può più di questo cancro della società".