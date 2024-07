In casa Fiorentina è arrivato il terzo acquisto dell'attuale mercato estivo. Nel giorno di Bolton-Fiorentina, prima amichevole viola in terra inglese, Andrea Colpani ha raggiunto i compagni oltremanica dopo aver ufficializzato il suo passaggio al club gigliato. Tutto è filato liscio, fino alle prime entusiaste parole da giocatore viola.

Tessmann più vicino, non Casadei

Adesso la palla del mercato passa a un centrocampo quasi interamente da costruire. E se fosse a stelle e strisce? Prende quota l'ipotesi McKennie, anche se trattasi finora di una richiesta di informazioni all'entourage. Tanner Tessmann del Venezia, invece, è più vicino. Balla un milione per l'intesa sulla cifra e la Fiorentina, dalla sua, ha la carta Lorenzo Lucchesi che piace ai lagunari. Difficile, invece, pensare di arrivare a Cesare Casadei con la formula del prestito, che non convince affatto il Chelsea.

Tante uscite, tutte in prestito

Giornata di tante ufficialità in uscita, tutte in prestito. Filippo Distefano giocherà la prossima stagione in Serie B, a Frosinone: ufficiale. Chi ha fatto spesa in casa Fiorentina è la Pro Vercelli: Lorenzo Vigiani e Christian Biagetti passano al club piemontese per un'esperienza in Serie C.