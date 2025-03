Gosens: "Non manca molto a diventare un giocatore della Fiorentina. Mi sento completamente a casa a Firenze e anche molto apprezzato"

Robin Gosens è uno dei giocatori-simbolo di questa nuova Fiorentina. Elemento in grado di fare la differenza sulla fascia sinistra e in grande spolvero in questa stagione, anche se con l'Atalanta non è potuto scendere in campo.

“Mi sento completamente a casa qui (a Firenze ndr) - ha detto in un'intervista rilasciata a Kicker, che Fiorentinanews.com pubblica in anteprima in Italia - Quando ho la testa lucida e la sensazione di essere apprezzato, tutto ciò ha un effetto molto positivo sulla mia prestazione. Sono in ottima forma fisica e mentale”.

E a breve dovrebbe diventare a tutti gli effetti un giocatore viola: "Non dovrebbe volerci molto tempo - ha spiegato - C'è un'opzione di acquisto, che diventerà obbligatoria una volta che avrò giocato il 60 percento delle possibili partite in tutte le competizioni. E ci arriveremo presto".