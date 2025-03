Sarà un'estate calda, caldissima in casa Fiorentina. E quando la maglia viola la indossa un giocatore come Moise Kean, che sta vivendo una stagione da sogno, la temperatura in zona Viola Park è destinata ad aumentare. Tante big europee sono alla ricerca del loro bomber e Kean fa gola a tanti.

Nel contratto di Kean però c'è una clausola da 52 milioni di euro che il giocatore ha chiesto di inserire nel suo contratto al momento del passaggio in maglia viola dalla Juventus. La clausola non è però libera ed è esercitabile soltanto dall'1 al 15 luglio.

A riflettere sulla possibilità di pagarla è il Newcastle, squadra di Premier che a sua volta dovrà difendersi dagli assalti per Alexander Isak, valutato più di 100 milioni. Come scrive calciomercato.com, il Newcastle ha messo Kean in cima alla lista proprio per prendere il posto dello svedese Isak e ci sarebbero già contatti in corso con l’agente dell’attaccante viola.