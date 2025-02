Questo pomeriggio il nuovo centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli si è presentato ai media e ai suoi nuovi tifosi in conferenza stampa. Questi alcuni temi toccati dal classe 2001:

"E’ stata una trattativa complicata perchè fino all’ultimo non sapevo se sarei venuto qua o o meno. Il Marsiglia c’è stato fino all’ultimo ma poi ho deciso di venire qua a Firenze. Se ho parlato con qualcuno della Fiorentina? Con Dusan ci ho parlato, mi ha detto che la città è bellissima e che si sta benissimo. Ho chiesto anche a Nico Gonzalez e anche lui mi ha confermato le stesse cose”.

“Mi sono trovato bene sin da subito”

Qualche parola anche sul gruppo trovato nei primi giorni a Firenze. “Mi son trovato benissimo dai primi giorni, il gruppo è straordinario e mi sta aiutando ad integrarmi alla grande. Moise sta facendo una grandissima stagione, credo che chiunque vorrebbe fare come lui. Mi sento molto a mio agio, dopo qualche mese buio adesso sono molto felice di esser venuto qui”

“Il mister mi vede nei 3 in mezzo al campo”

Ha poi analizzato quale possa essere il suo ruolo: “Ho parlato con il mister, lui mi vede nei 2/3 in mezzo al campo. Ovviamente poi giocherà chi se lo meriterà durante la settimana. Non so se c’è un altererò in rosa, ma a queste cose non ci penso”.