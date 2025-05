L'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci ha commentato a Radio Bruno Toscana l'eliminazione per mano del Betis: “C'è grande delusione dopo ieri sera, uscire in semifinale fa sempre male. Credo però che la Fiorentina sia uscita con dignità, contro una squadra che nel doppio confronto s'è dimostrata più forte. A livello individuale, sono stati più bravi”.

“Se i migliori non rendono…”

Sui cambi di Palladino: “All'intervallo avrei tolto anche Fagioli oltre ad Adli. Gosens non ce la faceva più, è stato un cambio obbligato. Comunque si può criticare l'allenatore e dire quello che si vuole, ma se i più forti non rendono diventa difficile. Ieri molti non sono stati all'altezza. Comunque ora bisogna pensare solo al campionato, il contraccolpo è forte ma ci sono nove punti in palio”.