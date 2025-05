Le richieste di Sarri per tornare sulla panchina della Lazio: Lotito vuole provare a convincerlo in tutti i modi

Dopo l’incontro andato in scena tra il suo entourage e la dirigenza della Lazio, per molti adesso il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio sembra ormai questione di ore. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha cercato di far luce sulla situazione relativa al tecnico toscano sottolineando come il vertice di giovedì sera, articolatosi in due fasi – una cena con il direttore sportivo Angelo Fabiani e gli agenti del tecnico, seguita da un incontro a Villa San Sebastiano con il presidente Claudio Lotito – ha gettato basi solide per il tanto atteso rientro del Comandante in biancoceleste.

Per tornare Sarri vorrebbe la conferma di alcuni pilastri dello spogliatoio

E tra gli elementi utili per far si che le parti riescono a trovare l’accordo, come riportato dal quotidiano, ci sarebbe una precisa condizione richiesta dallo stesso tecnico. Sarri ha chiesto la conferma in toto di un gruppo di giocatori che ha già allenato e che considera pilastri fondamentali della sua nuova Lazio. Una lista che comprende nomi di peso come Matteo Guendouzi, Mario Gila, Ivan Provedel, Alessio Romagnoli, Mattia Zaccagni, Nicolò Rovella e Pedro. In tal senso, la Lazio avrebbe rassicurato il tecnico toscano, aprendo al massimo alla valutazione della cessione di un "big" solo di fronte a sviluppi di mercato particolarmente vantaggiosi.

Da chiarire anche il futuro rapporto cn il presidente Lotito

Tra le garanzie offerte a Sarri spicca anche un maggior peso nelle scelte relative ai rinforzi rispetto alla sua precedente esperienza nella capitale. Giovedì notte, durante l'incontro con i suoi agenti, si è discusso anche delle condizioni contrattuali. Sul tavolo, oltre all'ingaggio, prevedibili ulteriori bonus legati al raggiungimento di un posto in Europa League (circa 500 mila euro) e in Champions League (un milione di euro).