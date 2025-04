Il Sassuolo è tornato in Serie A e il tormentone Berardi non può mancare. L’amministratore delegato del club emiliano, Giovanni Carnevali, ha parlato a Sky Sport del capitano dei neroverdi, in passato frequentemente accostato alla Fiorentina:

“Berardi è la nostra bandiera”

”Abbiamo giocatori interessanti, siamo costantemente abituati alle richieste, vediamo cosa succederà. Spero che la nostra bandiera Berardi continui a sventolare qui ancora per molto tempo. La volontà resta, come sempre, quella di continuare insieme. Ci sono sempre meno bandiere, ma lui sicuramente lo è".

“Ne parleremo”

"Ci siederemo, ne ragioneremo insieme, vedremo le possibilità che ci sono, ma abbiamo un rapporto straordinario e ne potremo parlare davanti a un bel piatto di tortellini”.