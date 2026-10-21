Como da impazzire! I ragazzi di Fabregas strapazzano il Manchester United e volano in classifica

Una prestazione davvero sontuosa quella messa in campo dal Como di Cesc Fabregas, che strapazza il Manchester United nel terzo match del girone unico di Champions League.

Il match

I lombardi sbloccano la partita al 2' con uno splendido mancino angolato di Nico Paz, protagonista anche nel secondo gol del Como con il perfetto assist che lancia davanti al portiere avversario Douvikas. Il centravanti non sbaglia e porta il risultato sul 2-0 al 48esimo. Anche il terzo gol, avvenuto al 56esimo minuto, porta la firma di Nico Paz, autore di una prova magistrale questa sera. L'argentino recupera palla sulla trequarti, si invola verso la porta avversaria e trova la tripletta personale. Una ventina di minuti dopo, al 74esimo, è il centrale difensivo Ramon a trovare il poker con una perfetta incornata di testa. Serva a poco il gol di Joshua Zirkzee al 90esimo minuto; il Como batte clamorosamente il Manchester United 4-1.

La situazione in classifica

La squadra di Fabregas si ritrova dunque a quota sei punti dopo tre partite di Champions League. Attualmente, con ancora sette partite da disputare per completare il terzo turno, il Como sarebbe addirittura fra le migliori otto della massima competizione europea.