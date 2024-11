Dybala: "La nostra settimana è stata dura. Siamo ancora molto dispiaciuti per la prestazione che abbiamo fatto contro la Fiorentina"

La sconfitta di Firenze in casa Roma ha avuto un peso specifico importante. Anche dopo la vittoria contro il Torino, infatti, la squadra giallorossa è stata fischiata dal proprio pubblico, insoddisfatto di questo inizio di stagione. Dybala nel post partita ha cercato di fare da pompiere:

"Per noi oggi era fondamentale vincere, venivamo una settimana molto difficile, capiamo i tifosi ovviamente, ma oggi per noi contava tantissimo in tutti i sensi. Dovevamo vincere, dovevamo giocare bene e dare anche qualcosa in più, perché io penso che alla fine in questo gioco puoi perdere, ma devi dare sempre tutto. Sono molto dispiaciuto per la partita che abbiamo fatto a Firenze, quindi oggi dovevamo dare un messaggio e la vittoria è fondamentale".