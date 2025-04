Il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha parlato così a Dazn dopo il 2-2 con il Milan:

"Abbiamo studiato tanto il Milan e sappiamo che loro sembrano tranquilli e poi hanno queste fiammate, hanno queste accelerazioni. Hanno messo giocatori di grande passo, si poteva vincere o perdere ma noi l'abbiamo accettato. Non ci volevamo abbassare troppo e abbiamo detto a fine primo tempo di non portarci il Milan in area.

L'espulsione? Ho solo detto che era angolo su una situazione di Moise. Era un angolo molto evidente per noi, l'ho detto in maniera un po' troppo eclatante, non uso parole forti, ho sempre rispetto per gli arbitri per cui non meritavo di essere buttato fuori. Penso debba esserci anche capacità di comprendere i momenti.

Priorità di obiettivi? In questo momento abbiamo fatto un patto nello spogliatoio, ci siamo detti che dobbiamo essere ambiziosi, con umiltà ma vogliamo giocarcela con tutti. Non dobbiamo trascurare niente, a un mese e mezzo da fine stagione dobbiamo puntare a tutto. C'è grande entusiasmo, grande forma fisica per cui perché dare priorità a una competizione. Abbiamo sette partite di campionato e speriamo cinque di Conference. Abbiamo dato continuità di risultati e dobbiamo continuare così".