Dall'Argentina sono sicuri: "Quasi impossibile che Beltran lasci la Fiorentina"

Il giornalista sportivo argentino Gustavo Yarroch ha di recente parlato anche di Lucas Beltran, attaccante seguito in Sudamerica dal River Plate, che sembrava intenzionato a riportarlo in biancorosso.

Tuttavia, secondo quanto informa il giornalista, è quasi impossibile che Beltran lasci la Fiorentina nella prossima finestra di mercato e il colpo offensivo a cui sta pensando il River è ancora segreto. Nelle prossime settimane sarà Pioli a valutare il giocatore e a deciderne il futuro, ma le intenzioni di Beltran sono a tinte viola. Il giocatore non ha nei piani di tornare in Argentina. Almeno per ora.

