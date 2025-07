"Subito un trofeo e poi piazziamo la Fiorentina in Champions in pianta stabile nel giro di due anni", Pioli diffonde il proprio mantra

Dal suo arrivo alla Fiorentina, il nuovo allenatore, Stefano Pioli, ha avuto un ruolo più che attivo all'interno di questa squadra.

Ha convinto Dzeko ad unirsi al club viola, dato certezze a Kean e Gudmundsson. Ma soprattutto ha cercato di inculcare alla squadra quello che è l'obiettivo più importante: in Champions in due anni.

Il mantra

“Voglio provare a vincere subito un trofeo, che sia la Conference League o la Coppa Italia non è importante, e in due anni state sicuri che piazziamo la Fiorentina stabilmente in zona Champions League”. Questo il mantra di Pioli, che oggi viene riportato dal Corriere dello Sport-Stadio.

Il regalo più grande

“Firenze me la sento dentro” ha detto a più riprese: ora prepara la sua opera che è come un grande regalo per tutta la tifoseria e per chi gli ha dato il compito di guidare la squadra.