A Radio24 ha parlato l'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey, intervenendo sulla squadra viola e su alcuni singoli tra cui Kean e De Gea: "La Fiorentina quest’anno è una storia particolare: era partita un po’ così, poi ha infilato una serie di vittorie incredibili, poi di nuovo qualche passo falso. Dalla vittoria contro la Juventus credo abbia rilanciato tutto. Se arriva tra le prime sei, credo che sarebbe davvero un grande campionato.

Ora si parla di rinnovi, a cominciare da Kean. Fossi in lui, considerando la tranquillità e l'affetto che gli dà la piazza, io un pensierino sul rimanere ancora a Firenze lo farei. De Gea? Credo che stiano lavorando al rinnovo. Oggi per la realtà della Fiorentina questo è un grandissimo giocatore e portiere. Per rimanere e tornare in Europa questo è un portiere importantissimo".