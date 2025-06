Il procuratore e agente FIFA Lorenzo De Santis ha parlato a Lady Radio, esprimendosi sull’attualità di casa Fiorentina, tra tema allenatore e calciomercato.

‘Pioli è una garanzia, Farioli fa gola a tanti perchè…’

“Pioli ha fatto molto bene a Firenze e non solo, non ha bisogno di presentazioni. Una scelta che poggia su basi solide, vorrebbe dire che la Fiorentina fa sul serio. Un allenatore del genere non torna dall’Arabia senza delle garanzie. Venire via da là non è comodo, ma credo che la volontà del tecnico porti a trovare una soluzione e se ne occuperebbero i legali.

Farioli? È una tesi che sposo, ho seguito tutti i suoi passi in carriera, lo conosco e conosco il suo valore, umano e calcistico. Un allenatore giusto per età, stile di gioco e per iniziare un nuovo corso. È cresciuto con De Zerbi, le sue squadre cercano sempre il gioco, hanno un’identità precisa e vogliono fare la partita. È un insegnante di calcio anche se è giovane, ha già esperienza importante ed è abituato a palcoscenici non da poco. Con l’Ajax il campionato è finito in modo amaro, ma l’anno prima la squadra olandese era arrivata 25 punti dalla squadra vincente. Penso che faccia gola a varie squadre".

‘Veliz è giovane ma ha già fatto esperienza. Su Cataldi…’

“Il ritorno di Sarri alla Lazio può aprire scenari nuovi per Cataldi. Col tecnico toscano era centrale. Veliz per la Fiorentina? Classico attaccante vecchio stampo che in Italia può funzionare, alla Retegui, Pellegrino. È giovanissimo ma ha già avuto esperienza in Inghilterra e Spagna, ha margini di miglioramento”.