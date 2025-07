Niente Juventus per Hancko: l'ex Fiorentina volerà in Arabia da una vecchia conoscenza di Pioli

Più d'una volta il nome di David Hancko è stato accostato alla Juventus. L'ex Fiorentina, che al Feyenoord ha costruito un'ottima carriera in netta controtendenza con quanto fatto in maglia viola, ha però deciso di prendere una strada completamente diversa.

Al fianco di Cristiano Ronaldo

Secondo quanto scrive Fabrizio Romano, infatti, Hancko lascerà sì l'Olanda ma non per rimanere in Europa. Il Feyenoord ha infatti accettato l'offerta di 35 milioni presentata dall'Al-Nassr (l'ex squadra di Pioli), e così l'ex esterno viola raggiungerà Cristiano Ronaldo in Arabia.