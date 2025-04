Italiano carica il Bologna: "L'obiettivo è tornare in Europa, poi vedremo in quale Coppa"

Questo pomeriggio il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano, alla vigilia della sfida contro la capolista Inter, ha partecipato alla consueta conferenza stampa fissando di fatto quali siano gli obiettivi stagionali del club felsineo. Questo un estratto:

"Mi piacerebbe sentire treno per l'Europa, senza continuare a parlare sempre di Champions. L'obiettivo è l'Europa, poi vedremo quale coppa, se dovessimo fare la Champions bene, capolavoro, ma l'obiettivo del Bologna è entrare in Europa. Il passo falso di Bergamo capita, archiviamo, capita. Sono zone di classifica in cui bisogna andare a velocità supersonica, continuando a giocare ad un certo livello, pensando partita per partita. Quando stai in quelle zone non devi sbagliare, ma se capita si archivia e si pensa alla prossima. Non mi piace sentire di questa continua ossessione di perdere punti per la Champions, poi vedremo quello che accadrà abbiamo anche una gara di semifinale di Coppa Italia importante. Nel secondo tempo contro l'Atalanta abbiamo reagito, dobbiamo recuperare qualche giocatore importante, battaglieremo in questo finale di stagione”.

“Il calendario è complicato ma con il giusto approccio possiamo far bene”

Ha anche aggiunto: ”Dobbiamo approcciarla in maniera diversa, a Bergamo sui primi due gol dovevamo metterci una pezza, approccio non all'altezza della situazione. Ma la reazione c'è stata, siamo rimasti in partita, abbiamo provato anche soluzioni diverse con i calciatori che sono entrati, non abbiamo trovato il gol per riaprirla, ma due mesi e mezzo giocati ad altissimo livello non vengono distrutti da una prestazione contro una squadra forte come l'Atalanta. Calendario difficile e complicato, ma dobbiamo cambiare l'approccio, non siamo riusciti a ribaltarla a Bergamo, ma la fiducia c'è e non deve mancare. Domani affrontiamo una delle squadre più forti del mondo, prestazioni contro il Bayern di altissimo livello”.

“Ecco come stanno gli acciaccati”

Ha fatto il punto sulle condizioni degli infortunati: “Calabria e Ferguson ancora a parte ma si stanno avvicinando, Ferguson più avanti di Calabria che ha ancora dolore alla caviglia. Skorupski si è allenato negli ultimi due giorni, ma dalla prossima settimana sarà a pieno regime”.

“Per battere l'Inter serve la massima applicazione. Vogliamo metterli in difficoltà”

Uno sguardo anche all’Inter: "Bisogna avere grandissima applicazione nei 90', loro possono sempre smascherare le mancanze degli avversari. Sanno giocare bassi e ripartire. Squadra completa in tutto e per tutto, ha talenti in tutti i reparti, grandissime doti dalla panchina. Speriamo che si sveglino un po' stanchi da tutte queste partite che stanno affrontando, ma sappiamo a cosa andiamo in contro, stanno giocando ogni tre giorni sappiamo tutto di quello che andremo ad affrontare: servirà farsi trovare pronti con le antenne dritte dal 1' all'ultimo minuto, non dobbiamo mai staccare la spina. Thuram? per me non cambia niente, sempre una squadra di altissimo livello, giocano tantissimo e a memoria, si conoscono da tanti anni con lo stesso allenatore. Si trovano in campo con gli occhi chiusi, hanno giocate codificate in maniera veloce, rapida, con scelte corrette, intensi, noi dovremo controbattere. In casa abbiamo sempre fatto prestazioni di grande livello, servirà dare il massimo dopo una sconfitta per la nostra classifica. Chi non soffre per una sconfitta ne merita un'altra e noi abbiamo sofferto tanto, cercheremo di mettere in difficoltà il nostro avversario".