Due belle parate non bastano, Christensen comincia male la sua avventura in Austria. "Ci è mancata attenzione"

L'avventura del portiere prestato dalla Fiorentina allo Sturm Graz in Austria, Oliver Christensen, è iniziata male, almeno sotto il profilo del risultato.

Le marcature

All'esordio con la formazione bianconera, ha perso in casa in campionato contro il Rapid Vienna con il punteggio di 2-1. Un successo in rimonta quello del Rapid perché lo Sturm era andato in vantaggio al 57', grazie all'autogol di Marcelin. Di Dahl e Kabamba le segnature che sono servire per ribaltare il risultato.

Due belle parate

E la prestazione di Christensen? Il portiere è apparso incolpevole sui gol degli avversari e ha saputo dire di no ad un paio di conclusioni: in tuffo ha respinto il colpo di testa di Radulovic al 9' e ha detto di no ad Antiste al 47', l'intervento sicuramente più difficile della gara per lui.

“Ci è mancata l'attenzione”

“Ci è mancata l'attenzione” ha commentato a fine gara il portiere danese. Dopo due giornate di campionato, lo Sturm Graz si ritrova al quinto posto con tre punti in classifica