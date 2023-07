Il Lecce aspetta che la Sampdoria liberi Falcone. Una situazione di stallo... in cui può inserirsi la Fiorentina?

A meno di un mese dall'inizio del campionato ci sono ancora squadre in Serie A che non hanno risolto la questione portiere. In primis l'Inter, ancora alla ricerca dei sostituti di Onana e Handanovic, ma anche il Lecce e se vogliamo la Fiorentina. Queste ultime, in particolare, sono accomunate da un nome: Wladimiro Falcone.

Il portiere classe 1995 l'anno scorso è stato protagonista della salvezza del Lecce, ma a fine campionato è rientrato alla Sampdoria da cui era in prestito. Il suo desiderio è quello di tornare in Salento a titolo definitivo, ma per adesso il club blucerchiato non lo libera. Corvino aspetta pazientemente, senza intervenire, che la situazione si risolva in maniera naturale. L'ex direttore sportivo viola può contare sulla volontà di Falcone, ma chissà che un eventuale inserimento della Fiorentina non possa far cambiare idea al portiere romano.