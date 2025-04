Il forte interessamento mostrato dalla Fiorentina per il capitano dell'Under 21 svizzera

Secondo quanto riferito dal giornalista Rudy Galletti su X, la Fiorentina ha mostrato un forte interessamento per Leon Avdullahu.

“I viola lo hanno inserito nella loro shortlist come obiettivo per rafforzare il centrocampo” fa sapere Galletti.

Oltre ad essere un punto di riferimento per il Basilea, Avdullahu è anche il capitano dell'Under 21 svizzera e viene considerato in patria come il nuovo Granit Xhaka.