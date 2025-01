Nainggolan shock: "Arrestato per traffico di cocaina"

"Radja Nainggolan è stato arrestato dalla polizia di Bruxelles nella mattinata di oggi, lunedì 27 gennaio". Questo scrivono praticamente tutti i principali siti di informazione in Belgio.

L'ex calciatore di Roma, Inter e Cagliari, più volte in passato trattato dalla Fiorentina, è da poco tornato a giocare in Serie B nel suo paese d'origine, il Belgio appunto, dove sarebbe coinvolto in un'indagine per traffico di droga.

L'accusa rivoltagli è quella di traffico internazionale di stupefacenti.