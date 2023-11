Almeno a centrocampo, Pioli può sorridere: pienamente recuperata una pedina fondamentale

Buone notizie per l'inguaiatissimo Stefano Pioli. Dopo aver perso prima Leao per infortunio, poi Giroud per squalifica e oggi pure Okafor per infortunio in Nazionale, l'allenatore del Milan può sorridere.

Una pedina importante nel mezzo

Per un Okafor che finisce ai box c'è un Loftus-Cheek che torna. L'inglese ha svolto quest'oggi l'allenamento in gruppo e sarà quindi pienamente disponibile per il match che i rossoneri disputeranno sabato sera contro la Fiorentina a San Siro.