Nelle ultime ore l’attaccante della Primavera della Fiorentina Fallou Sene ha rilasciato una lunga intervista al portale senegalese WiwSport, ed al suo interno ha avuto modo di fare il punto sulla sua ultima stagione con la maglia viola. Di seguito un estratto delle parti saliente

‘Non volevo più giocare in Primavera, ho anche discusso con Barone’

“Non sono molto soddisfatto della mia stagione. Non ne parlo molto comunque. Perché quegli 11 gol penso siano troppo pochi per me. Ma come ho detto, in questa stagione non è stato facile né per me né per il club. Cos’è successo? Inizialmente non volevo più giocare nel Campionato Primavera. Non è che stessi minimizzando campionato, è che volevo cimentarmi con il calcio dei professionisti. Forse, è questo desiderio che ha complicato la mia stagione. Ci sono stati momenti in cui l’allenatore non ha puntato su di me in questa stagione. Ho avuto una discussione anche con Joe Barone. Poi il nostro direttore è venuto a mancare e l’allenatore mi ha chiesto di avere pazienza”.

‘Stavo per entrare a Salerno ma poi Kouame ha segnato e…’

Ha poi raccontato la prima convocazione con la prima squadra, qualche settimana fa a Salerno: “Ero davvero felice quel giorno. Mister Italiano aveva intenzione di farmi giocare. Nel secondo tempo mi ha chiesto di riscaldarmi dicendomi che sarei potuto entrare entro 5 minuti. Poi però Kouame ha segnato un gol e il mister ha optato per una soluzione più difensiva rispetto a me. Il giorno dopo Italiano mi ha parlato dicendomi che avrò altre possibilità di giocare. Spero di fare il mio esordio con la Prima Squadra ma non sono ossessionato da questo pensiero”.

Ha poi concluso: “Il mio obiettivo è quello di giocare regolarmente in prima squadra. Se devo cambiare club per farlo lo accetterò. Ma voglio salire di livello rispetto alla Primavera. Voglio continuità e minutaggio in un campionato diverso. Spero di avere un posto con la Fiorentina”.