Il giornalista di La7 e tifoso viola Luca Speciale ha parlato in esclusiva a Fiorentinanews.com durante ‘Hangover Viola’, spaziando tra vari temi di casa Fiorentina, dall'attacco agli obietti gigliati per la stagione in corso.

‘Tante soluzioni per Palladino per il vice Kean, se penso a Kouame…’

“L’assenza di un vice Kean è stata un po’ una stranezza del mercato della Fiorentina, però il centravanti viola mancherà col Como, contro una difesa che non è quella dell’Inter o della Juventus, e Palladino ha tanto materiale a disposizione. Sono arrivati calciatori che anche se non sono attaccanti di ruolo consentono alla Fiorentina di sopperire all’assenza di Kean senza grandissime preoccupazioni. Se fosse mancato prima del mercato la Fiorentina sarebbe stata sonoramente nei guai, adesso invece con Zaniolo, Beltran o il giovane della Primavera c’è modo di far fronte all’assenza. Ogni soluzione è migliore di Kouame, la cui inconsistenza era tale da risvegliare i peggiori incubi del passato, come quando giocò in attacco una volta Michele Serena da centravanti, col Piacenza”.

“Ora Palladino ha tante soluzioni per far giocare la Fiorentina e non deve andare in confusione. Non ci sono più alibi di rosa per il tecnico viola, adesso può solo sbagliare lui. In precedenza aveva aspettato troppo a cambiare a centrocampo, inserendo Mandragora a fare legna e dare sostanza. Non mi aspettavo un mercato di gennaio così, dopo il ‘frigo pieno’ dello scorso anno. Ciò che adesso ha a disposizione è nettamente migliore di ciò che aveva prima, la cifra tecnica si è alzata molto con innesti mirati. Ora ci sono sostituzioni di livello, prima erano veramente tristi, entravano Ikone e Kouame, soluzioni non migliorative e che impedivano alla Fiorentina di cambiare le gare nel finale. L’idea ‘albero di Natale’ mi piace e si sposa bene coi giocatori viola, sono meno propenso invece alla difesa a tre. La Fiorentina ha sempre vinto con Beltran in campo e la difesa a 4”.

‘La Fiorentina ha subito la vicenda Bove, ora servono punti anche con le ’piccole''

“Lo scorso anno la Fiorentina ha perso punti chiave in gare come quella col Lecce in casa, sono partite che fanno la differenza per tutti. Spesso gli obiettivi mancano per occasioni perse contro le piccole. Quest’anno la Fiorentina con le big sta andando benissimo, battendo anche l’Inter, ma ha regalato 4 punti al Monza ultimo, ed è grave. Il calcio al di là di tutto resta una questione di intensità e attenzione, impegno e voglia, e questo spesso si sottovaluta. La Fiorentina era andata un po’ in crisi dopo la vicenda di Bove sul piano emotivo, e Palladino anche su quello tecnico vista l’assenza di un elemento chiave che di fatto ricopriva tre ruoli. L’empasse dopo le 8 vittorie è durata un po’ troppo”.