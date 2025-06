Continua a tenere banco in casa Fiorentina la complicata situazione del rinnovo contrattuale di Dodô. La società viola non ha ancora perso le speranze di arrivare a un accordo per il rinnovo, ma la vicenda è da maneggiare con cura per evitare ulteriori e decisivi strappi con i manager del brasiliano.

Lo strappo con l'entourage

Le voci che arrivano dagli ambienti vicini al giocatore però non lasciano ben sperare, scrive stamani La Nazione. L'entourage al momento ha interrotto i contatti con i dirigenti viola ritenendo non congrua la proposta della Fiorentina. Gli agenti proveranno a portare offerte concrete sul tavolo di Pradè, che venderebbe Dodô soltanto a fronte di 25-30 milioni di euro. Le squadre interessate non mancano: Milan, Juventus e Barcellona su tutte, ma sarà la Fiorentina ad avere l'ultima parola.

Le speranze viola

La società viola spera ancora in una permanenza e nel rinnovo di contratto, potendo anche contare su una una scadenza lontana due anni (giugno 2027). Nonostante i molti segnali negativi, il tempo per provare a riallacciare i rapporti non manca e la Fiorentina difficilmente si darà per vinta.