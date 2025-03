Antognoni: "Il gol di Prati mi ha ricordato quelli che segnavo io. Nunziata confermerà questo gruppo anche all'Europeo"

Giancarlo Antognoni, capo delegazione della Nazionale Under 21, è stato intervistato nell'intervallo dell'amichevole fra Italia e Danimarca, su Rai Sport, dove ha commentato la prestazione in corso della squadra, con Bianco della Fiorentina in campo:

“Un gol alla Antognoni quello di Prati? Veramente bello, oggi si tira poco da fuori, ma quando ci sono queste reti io mi riappacifico col calcio. Un gran tiro da fuori area come facevo io e Agostino Di Bartolomei, che tirava delle grandi punizioni di potenza”.

Sul gruppo degli Azzurrini

“Mi domando come Prati possa giocare poco a Cagliari, spero che riesca a trovar più spazio. Stasera la conferma di giocatori tecnici che hanno bisogno di maggior fiducia. Nunziata lo prenderà sicuramente in considerazione per l'Europeo, così come gli altri oggi presenti, a parte qualcuno poiché la lista dovrà essere più corta. Oggi il mister sta facendo giocare chi non ha trovato spazio a Venezia (come Ndour, ndr)”.