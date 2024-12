I convocati della Fiorentina: Gudmundsson c'è, presente anche Richardson. Un'assenza in mediana

Sono finalmente usciti i convocati della Fiorentina per la sfida all'Empoli di questa sera in Coppa Italia. Fra le assenze si conta purtroppo soltanto quella di Edo Bove, che comunque seguirà i suoi compagni dall'ospedale di Careggi.

Habemus Gud

Torna, e questa è la notizia più bella, Albert Gudmundsson, che era già andato in panchina contro l'Inter ma stasera potrebbe finalmente riassaporare l'erba del Franchi. C'è anche Richardson, anche lui in verità tornato a disposizione già domenica scorsa, ma fuori da un paio di settimane dopo l'infortunio prima dell'ultima sosta per le nazionali. Per il resto, non si segnalano infortuni dell'ultim'ora, se non la squalifica di Rolando Mandragora, out per stasera.

L'elenco completo (foto ACF Fiorentina)