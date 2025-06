Edurne De Gea si gode il successo del suo ultimo album "Éxtasis". La cantante spagnola è molto contenta anche per come sta andando la sua relazione con il portierone della Fiorentina.

“Vivere in Italia non è facile”

“Stiamo insieme da 14 anni ed è fantastico” racconta. E poi: "Vivere in Italia però non è facile a causa della lingua. Sembra facile l'italiano, ma non lo è".

“Ci provo a parlare italiano, ma…”

E aggiunge: "Entro nei negozi, ci provo a parlare italiano, ma finisco per dire: 'Parlate inglese?'. Spero di migliorare e rimettere in carreggiata la situazione". Anche perché, ci verrebbe da aggiungere, suo marito dovrà restare per diverso tempo a Firenze.