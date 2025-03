L’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di Conference League contro il Panathinaikos: “Chi gioca in porta? Terracciano. Perché è un grande portiere e un grande uomo, la società crede in lui. E anche io. Semplicemente questo. Direttive? No, questo avvicendarsi è venuto in modo naturale. Ricordate che a inizio anno era il contrario. Ho continuato così perché credo di aere due portieri forti, con un bel ragazzo di prospettiva come Martinelli”.

“Spero di recuperare chi è fuori. Domani dobbiamo partire forte subito”

Sulle aspettative: “Nel girone d'andata abbiamo fatto qualcosa di straordinario, se avessimo mantenuto sempre quella media saremmo arrivati molto in alto. Normale avere dei periodi di ricaduta, credo che la cura sia semplicemente continuare a crescere e a lavorare. Spero di recuperare giocatori molto importanti che sono fuori, come Folorunsho, Adli e Colpani. Ci servono. I ragazzi crescono quotidianamente, la Conference ci può dare l'opportunità di dare continuità alla vittoria contro il Lecce. Molte volte non abbiamo approcciato bene in gare europee, domani dobbiamo invece subito partire forte”.

“Kean si è allenato, non è nulla di grave. Gioca? Decido domani”

Su Kean: “Si è allenato tre giorni con la squadra, per fortuna sta bene. Siamo contenti che non sia nulla di grave. Lui è a disposizione domani, così come Zaniolo, Beltran e Gudmundsson. Farò domani le mie valutazioni in merito”.