Perché Sandi Lovric è un grande SI'

Continua la ricerca di un centrocampista per la Fiorentina, che dopo aver comprato due difensori e un attaccante, adesso vuole consegnare a Palladino (e Mandragora) un “addetto” alla mediana. Il nome caldo, anzi caldissimo, è quello di Sandi Lovric, mezzala dell'Udinese, in forza ai bianconeri da ormai due stagioni.

Lovric e la sua duttilità

Lo score dello sloveno quest'anno non è stato troppo convincente, con appena due reti e tre assist in più di trenta presenze. Per Sottil era un titolarissimo, ma la sua annata di ambientamento non lo ha visto grande protagonista. Tuttavia, Lovric è ciò che manca a questa Fiorentina, ovvero un incursore, capace anche di vedere la porta. Nel centrocampo a 4 giocherebbe come interno al fianco di Mandragora, ma attenzione anche ad una sua collocazione diversa.

Un po' simile a… Benassi

Per fare un paragone - anche se forse un po' ardito - noto ai tifosi viola, Lovric lo potremmo paragonare ad una mezzala come Benassi, dunque con una posizione geografica meno definita in campo ma molto “capace” negli ultimi trenta metri. Classe '98, 180 centimetri e tanta voglia di mettersi in luce: con un esborso di poco inferiore ai 10 milioni di euro, la Fiorentina può assicurarsi un centrocampista funzionale anche al turnover per la Conference League. Certo, la parola “ambizione” non si addice proprio a questo profilo, ma i nome di Kean e Pongracic ci hanno già fatto intendere quella che sarà la linea del mercato “di riparazione”. Anche se non siamo certo a gennaio…