Clamoroso al Milan: il club manda Fonseca in conferenza stampa e poi gli comunica l'esonero

Quella di stasera contro la Roma è stata l'ultima panchina per Paulo Fonseca in rossonero: al di là del risultato, sul tecnico portoghese pendevano già grosse perplessità fin dal pre gara e secondo Sky, il Milan avrebbe appena comunicato al tecnico l'esonero. La particolarità sta nel fatto che Fonseca era stato mandato a parlare in conferenza stampa non più di venti minuti fa. Il successore dovrebbe essere l'ex Porto, Sergio Conceicao.