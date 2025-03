Questo pomeriggio lo speaker radiofonico e grande tifoso della Fiorentina Gianfranco Monti ha avuto modo di dire la sua sulla squadra di Raffaele Palladino, a pochi giorni dalla ripresa del campionato contro l’Atalanta. Questo un estratto delle sue considerazioni a Radio Bruno:

“Gasperini non è un pozzo di simpatia ma va riconosciuto che sia fortissimo. Mi piacerebbe battere l’Atalanta per tenere accesse le possibilità di qualificazione europea dal campionato. E’ ovvio che battere l’Atalanta sarebbe fantastico considerando anche che, rispetto al solito, in questo momento è anche in leggera flessione: la squadra resta comunque molto forte, non a caso sono terzi in classifica. Secondo me insieme all’Inter è la squadra che meriterebbe di piu per lottare per lo scudetto, ed è giusto cosi quando hai un grande allenatore e una super squadra”.

“Mancano 9 partite, devono essere vissute come finali”

Ha anche aggiunto: “Non sarà semplice per noi ma se vuoi rimanere lassù in classifica non devi buttar via questo tipo di partite. Mancano 9 partite, ed ogni partita è importante: sembra una stupidaggine, soprattutto se si parla della Fiorentina, ma adesso ci troviamo davanti ad una serie di finali. Chiaramente se si vuole continuare a restare nelle zone alte del campionato”.

“Palladino adesso ha una rosa importante: può contare su 15/16 giocatori di livello”

Ha poi detto due parole sull’allenatore, augurandosi che abbia finalmente trovato la soluzione giusta: “Io spero vivamente che Palladino adesso abbia capito che quello attuale sia il modulo, e soprattutto i giocatori, da schierare di qui alla fine della stagione. Hai la fortuna, tolti Adli e Folorunsho che sono fuori, di avere 15/16 titolari e questo è una cosa positiva per noi abituati negli anni a contare su undici giocatori. Mi auguro che il tecnico abbia capito quali sia l’undici ideale, e d’ora in poi punterei solo su di loro finche non ce la fanno più: cosi facendo poi avrebbe la possibilità di giocarsi i cambi dalla panchina al meglio”.

“La squadra adesso è forte, e Gudmundsson può essere l'arma in piu del finale di stagione”

Ha poi concluso: “La squadra adesso è forte e questo non è deve essere un problema per l’allenatore, anzi una fortuna. Il problema è quando ne hai solo undici a disposizione, come poteva essere a dicembre, ora la situazione è diversO: la Fiorentina ha le carte per giocarsi il finale di stagione, adesso siamo sul filo sul rasoio. Personalmente io punterei piu sulla Conference League, che ti permetterebbe di qualificarti all’Europa e di portarti a casa un trofeo: credo che la via sia più semplice rispetto a quella del campionato. Su chi mi giocherei due centesimi? Su Gudmundsson. Le ultime prestazioni dell’islandese ci hanno fatto capire il suo reale valore. Può diventare un valore aggiunto per questo finale di stagione. L'ultimo gol contro la Juventus pè qualcosa di spettacolare