Commento a Sky e anche siparietto con Italiano, per Ivan Juric, tecnico del Torino: "Sono cose che capitano per adrenalina a mille, quando la vivi così litighi anche sulle cose su cui non si deve litigare. Vincenzo poi è un amico, succedono queste cose quando c’è tensione. Ho visto un grande Torino che ha creato 5 palle gol nel primo tempo e il neo è quello, non aver segnato. Poi ci sono decisioni che disturbano e sale il nervosismo, c’è gente che gioca e lotta. Parlerei più di grande Torino che in 10 ha subito solo un tiro e ha creato più occasioni della Fiorentina.

Non vorrei parlare di episodi, Ricci è un anti cattiveria, troppo educato. Mi dispiace perché la squadra si è espressa a livelli altissimi, è chiaro che nel secondo tempo dovevamo fare un altro tipo di partita ma abbiamo dimostrato di essere un grandissimo gruppo. Con Lazio e Roma abbiamo subito 5 tiri in porta subendo 5 gol, noi abbiamo calciato 38 volte.

Sono stato cattivo con lui, proprio cattivo (ride ndr). Il sangue nostro è lo stesso, abbiamo questo duello intenso da tempo. Oggi ho esagerato e sono stato espulso giustamente, mi devo scusare anzi".