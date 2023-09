Bucchioni: "Ieri peggior partita della gestione Italiano. Allenatore punito dalla sindrome della riconoscenza"

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto al TGR Toscana per commentare la sconfitta di ieri della Fiorentina: “C'è ancora tanto che non funziona in questa squadra. A San Siro la peggior partita della gestione Italiano, e lo dico da suo grande estimatore. Tutto ciò che di buona la Fiorentina ha fatto in questi anni è merito dell'allenatore, che però ieri ha sbagliato completamente le scelte di formazione. La sindrome della riconoscenza ha colpito anche lui, ma in campo ci devi andare chi sta bene”.

E poi: “Si può perdere, ma non così. La Fiorentina questa partita non l'ha mai giocata, non è riuscita a entrare nella gara con i suoi principi consegnandosi a una squadra fortissima e in forma come l'Inter. Ora bisogna resettare tutto”.